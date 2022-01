Lo Russo, Città metropolitana luogo di ricucitura sociale

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - "Penso a una Città Metropolitana che investe nello sviluppo, nel lavoro, nelle infrastrutture di interconnessione e digitali. Che si candida a essere il luogo di discussione dei sindaci, di sviluppo economico e ricucitura sociale". Così il sindaco metropolitano di Torino Stefano Lo Russo alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio dell'ente di area vasta, durante il quale ha anche presentato la squadra di consiglieri delegati scelti - ha spiegato - seguendo come criteri "la parità di genere, la condivisione di un progetto e il fatto che l'esperienza maturata in in comune più piccolo può essere un valore aggiunto".

Lo Russo ha assicurato che è sua "ferma intenzione dare ruolo e corpo a questa assemblea strategica nei processi di sviluppo del territorio. Punteremo decisi - ha aggiunto - rispetto all'interconnessione internazionale della Città metropolitana come cerniera fra le istituzioni ma anche come supporto alle istituzioni comunali, soprattutto quelle più piccole che devono essere incentivate e aiutate, perché sono un presidio importante del territorio. Ho in mente una istituzione sempre più amica dei sindaci e dei cittadini, soprattutto i più lontani dal centro".

Quanto alla modalità di governo, lo Russo ha sottolineato che sarà quella della "concertazione, del dialogo costruttivo nell'interesse del territorio. Si apre un'importante stagione della ripartenza e se la governeremo potremo contribuire a risolvere molte situazioni di crisi". Un appello al lavoro comune accolto da parte delle varie componenti del Consiglio, di maggioranza e opposizione. (ANSA).