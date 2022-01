Card da collezione, Fanatics completa acquisizione Topps

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Fanatics, una delle principali piattaforme sportive digitali mondiali, ha completato l'acquisizione di Topps, il prestigioso marchio di card collezionabili con licenza da oltre 70 anni al servizio di collezionisti, fan e rivenditori. L'acquisizione della divisione sport e intrattenimento di Topps riguarda tutte le componenti dell'attività mondiale di carte e oggetti da collezione, sia la divisione fisica sia quella digitale, con vendite in oltre 100 paesi e succursali in 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Brasile, Italia e Giappone. "Le carte e gli oggetti da collezione sono un pilastro significativo dei nostri piani a lungo termine per diventare la principale piattaforma sportiva digitale, siamo entusiasti di aggiungere una società leader del settore per sviluppare la nostra attività", afferma Michael Rubin, CEO di Fanatics. "Questa operazione - spiega Dario De Ponti, Sales & Marketing Director Topps Italia - porterà valore aggiunto e una nuova consumer experience al mondo dei collezionisti di trading cards, unendo l'eccellenza di Topps con il dinamismo di Fanatics nel settore digital sport & entertainment".

Fondata nel 1938, The Topps Company, Inc. è un'azienda multinazionale Nei suoi prodotti, "Topps Physical Sports & Entertainment" comprende Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA Champions League, Bundesliga, National Hockey League, Formula 1, Star Wars, WWE, Wacky Packages©, Garbage Pail Kids©, Mars Attacks© e tanti altri ancora. (ANSA).