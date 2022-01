Covid: in Piemonte 18.220 nuovi casi, +80 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Per il secondo giorno consecutivo cresce di 80 il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: oggi + 8 in terapia intensiva (contro il +1 di ieri), + 72 negli altri reparti (+80 ieri). I dati complessivi - resi noti dall'Unità di crisi della Regione - sono rispettivamente di 145 e 1.665 pazienti.

Registrati 17 nuovi decessi, di cui 2 relativi a oggi, e 18.220 contagi, con un tasso del 18,3% e il 72,7% di asintomatici. Processati 99.675 tamponi di cui 86.221 antigenici, le persone in isolamento domiciliare sono 133.685, i nuovi casi di guarigione 7.416. (ANSA).