Calcio: Juve; Allegri annuncia addio Ramsey 'è in uscitaì

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - "Dybala e Chiesa sono recuperati, mentre Bonucci sarà out per domani e per domenica e lo valuteremo per la Supercoppa": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto su disponibili e indisponibili in vista della sfida col Napoli. "Per Arthur aspettiamo l'esito del tampone - aggiunge l'allenatore - e poi Pellegrini e Kaio Jorge non ci saranno. Ramsey? E' tornato dopo qualche giorno di permesso, ma è in uscita".

Parlando poi del mercato, Allegri ha aggiunto: "Al 99% rimaniamo così. A gennaio non si fanno rivoluzioni, gli acquisti incidono poco - ha spiegato il tecnico - e i nostri volti nuovi saranno Chiesa e Dybala: sono sicuro che faranno quattro mesi importanti". (ANSA).