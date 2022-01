Meteo: Arpa, a fine 2021 secondo giorno dicembre più caldo

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - San Silvestro del 2021 è stato il secondo giorno di dicembre più caldo degli ultimi 64 anni, con una media, in Piemonte, di 9,1 gradi, contro i 9,7 del 13 dicembre 1994. E' il dato di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che ha analizzato l'anomalia termica a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, portata dall'anticiclone di origine africana. In quel periodo le temperature sono state più alte di 8-9 gradi, rispetto alla media storica degli ultimi 30 anni, lo terzo termico è salito fino a 4.010 metri. (ANSA).