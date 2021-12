La montagna va in città, a Torino concerto di Sauze Cesana

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Celebra "l'inizio delle vacanze natalizie e di una stagione invernale che speriamo intensa e serena" il concerto di Natale che Sauze di Cesana ha organizzato a Torino, nella Chiesa di San Giuseppe. Ad annunciare la novità è il sindaco, Maurizio Beria d'Argentina, presidente dell'Unione montana comuni olimpici della Vialattea: "Come quest'estate abbiamo portato il cinema, il teatro e la musica in montagna - spiega - abbiamo pensato di portare la montagna in città".

L'appuntamento con la Monferrato Classic Orchestra, diretta da Vitali Alekseenok, è in programma alle 18.30 di giovedì 23 dicembre. Gli abitanti di Sauze di Cesana potranno raggiungere la Chiesa, in via Santa Teresa, con un bus messo a disposizione dall'amministrazione comunale. "Sono quasi due le stagioni invernali in cui non abbiamo potuto assaporare appieno tutta la ricchezza e la bellezza delle nostre montagne - osserva Beria d'Argentina -. Con questo concerto non vogliamo tanto ricordare le difficoltà vissute da famiglie e imprese, ma augurare a chi vive la montagna e chi ci viene per ritemprarsi tutto il bene possibile".

"Abbiamo scelto la Chiesa di San Giuseppe a Torino, retta dal camilliano padre Antonio Menegon, che molti residenti e villeggianti conoscono per le messe celebrate d'estate nella Chiesa di San Restituto: un modo questo per risaldare un legame importante - prosegue il primo cittadino -. Non bisogna dimenticare che domenica 11 dicembre si è celebrata la giornata internazionale della montagna e in quell'occasione il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che questo momento 'rappresenta un'attestazione di come sia cresciuta a livello globale la consapevolezza del ruolo rivestito dal territorio montano per preservare la biodiversità e per difendere le risorse naturali nella grande partita che si sta giocando sul futuro del pianeta'". Un motivo in più per portare la montagna in città. (ANSA).