Gru cade su palazzo a Torino, un morto e feriti

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I sanitari, sempre secondo le prime informazioni, stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti.

La gru era in fase di montaggio e si è 'afflosciata' su se stessa, finendo contro un palazzo all'altezza del civico 107.

"Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada - racconta un residente della zona - E' stato terribile". Secondo i vigili del fuoco, sotto la struttura metallica sarebbero finite tre persone, operai impegnati nel montaggio della gru: una è morta sul colpo. (ANSA).