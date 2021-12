Juventus: squadra in campo, assenti Dybala e Chiellini

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - La Juventus è in campo alla Continassa, Massimiliano Allegri sta dirigendo una seduta di allenamento, aperta ai giornalisti, in vista della trasferta di Bologna in programma sabato pomeriggio. Insieme al resto dei compagni non ci sono Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, ma entrambi proveranno a recuperare in tempo per partire per l'Emilia-Romagna. Recuperati, invece, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, regolarmente al lavoro in gruppo. (ANSA).