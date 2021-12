Bonucci, 'speravamo nel primato, obiettivo minimo i quarti'

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Ci speravamo che potesse succedere: dovevamo pensare a noi e non a ciò che capitava in Russia, è stato bello festeggiare alla fine insieme ai nostri tifosi": così Leonardo Bonucci commenta la qualificazione agli ottavi di finale della Juventus da prima del girone. E sul percorso che aspetta adesso i bianconeri in Champions: "Sarebbe da ipocriti dire che Bayern, Real, Chelsea e Liverpool non abbiano qualcosa in più di noi - ammette il difensore - ma il nostro obiettivo minimo deve essere quello di entrare tra le migliori otto d'Europa: dobbiamo centrare i quarti di finale, a marzo servirà la miglior condizione fisica e mentale".

Questa sera contro il Malmoe ha superato Giampiero Boniperti nel numero di presenze con la maglia bianconera: "E' un'emozione indescrivibile, Boniperti è la Juventus - dice Bonucci in conferenza stampa - e in questi ultimi anni di carriera voglio collezionare altre presenze: era il mio sogno da bambino, questa maglia la sento mia più di ogni altra cosa". (ANSA).