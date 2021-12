Svastica su campo calcio Novara, indaga la polizia

(ANSA) - NOVARA, 06 DIC - Vandali in azione a Novara, nell'impianto sportivo della Voluntas di Novara. Ignoti hanno fatto irruzione nel campo di via San Bernardino da Siena, nella notte tra sabato e domenica, e hanno tracciato una svastica e disegni osceni col gesso che di solito viene usato per tracciare le linee del campo da gioco.

A scoprire l'accaduto sono stati i dirigenti della società, dove non è stato rubato nulla. Oltre alla Polizia, sul posto è intervenuto anche l'assessore comunale allo Sport, Ivan De Grandis. "Quanto accaduto al campo della Voluntas è un atto non solo spregevole, ma vile e inaccettabile - afferma -. Spiace pensare che a essere colpita sia stata una società sportiva storica, che ha dato tanto alla città e soprattutto a quel mondo giovanile che proprio nelle fila della Voluntas è cresciuto e si è formato. Un atto gratuito di vandalismo che condanniamo fermamente e sul quale ci auguriamo possa essere quanto prima fatta chiarezza". (ANSA).