Champions: l'inglese Taylor arbitrerà Atalanta-Villarreal

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Anthony Taylor arbitrerà la partita fra Atalanta e Villarreal, valida come 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League e in programma mercoledì (ore 21) a Bergamo. Il 'fischietto' inglese sarà assistito dai connazionali Gary Breswick e Adam Nunn; IV uomo sarà Darren England, con Chris Kavanagh al Var e Constantine Hatzidakis come Avar.

Juventus-Malmoe, valida per il Girone H e in programma mercoledì a Torino (ore 18,45) sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto, assistito dai connazionali Davor Beljo e Senad Ibrisimbegovic; IV uomo sarà Milos Gigovic, con gli spagnoli Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez rispettivamente al Var e nel ruolo Avar.

Un po' d'Italia nella supersfida di Monaco di Baviera, fra il Bayern e il Barcellona, valida per Girone E e in programma sempre mercoledì (ore 21): Paolo Valeri della sezione di Roma 2 sarà, infatti, al Var.

Infine, Daniele Orsato della sezione di Schio arbitrerà Wolfsburg-Lilla, valida per il Girone G e in programma sempre mercoledì (ore 21). Il giudice di gara veneto sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Pretri, con Daniele Doveri di Roma 1 nel ruolo di IV uomo, Massimiliano Irrati di Pistoia al Var e lo svizzero Fedayi San nel ruolo di Avar. (ANSA).