No Green pass, a Torino un migliaio in piazza in due gruppi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Un migliaio di persone oggi pomeriggio, nel centro di Torino, per la consueta manifestazione No Green Pass del sabato. Quasi tutte senza mascherine e in numero molto inferiore rispetto alle scorse settimane. Gli attivisti, si sono ritrovati ai lati opposti di piazza Castello in due gruppi distinti, figli di una rottura interna al movimento. Da una parte 'La Variante Torinese' il cui leader è Marco Liccione e dall'altra il 'No Paura Day', che tra i portavoce vede la presidente dell'associazione nazionale dei Fieristi Serena Tagliaferri. Questi ultimi, hanno steso lenzuoli per terra per calcare le impronte delle mani. Dopo gli interventi sono partiti in corteo direzione di corso San Maurizio fuori dalla Ztl dove è obbligatorio, dal 2 dicembre, indossare le mascherine anche all'aperto. (ANSA).