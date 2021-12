Unione Musicale Torino reinventa il cartellone del futuro

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - La nuova stagione dell'Unione Musicale di Torino - con i suoi 75 anni tra le più antiche istituzioni musicali italiane - guarda al futuro con molte novità e idee inedite, nel solco di quella ricerca di nuovi pubblici e di nuove modalità di fruizione che caratterizza tutto il mondo dello spettacolo dal vivo nel post pandemia. "Dopo un ottimo inizio di stagione, forte dell'affezione e della voglia di musica del nostro pubblico, abbiamo pensato ad una stagione a tante facce, con grandi nomi internazionali, ma anche sorprese per pubblici giovani e giovanissimi", spiega il direttore artistico, Antonio Valentino.

Il nuovo cartellone, dal 19 gennaio al 25 maggio, si articola in 44 eventi (32 concerti, 4 appuntamenti divulgativi #Intervistailmusicista, e 8 spettacoli per le famiglie e per le scuole) e vede protagonisti 107 artisti. Riprendono quest'anno anche gli abbonamenti per i concerti sempre declinati in serie: i Mercoledì al Conservatorio, Didomenica, L'altro suono, dedicata al repertorio preclassico, Next generation che valorizza una nuova generazione di interpreti e Discovery, che incrocia i generi. Di quest'ultima serie fanno parte, per esempio, il concerto dell'8 febbraio di 'Indialicia', ensemble che unisce la musica tradizionale indiana con il flamenco andaluso, e, a seguire lo spettacolo 'Intelletto d'amore' del violoncellista Michele Marco Rossi, con la voce registrata di Andrea Camilleri, e il concerto dell'ensemble torinese Lapsus Lumine.

Tra i grandi nomi nazionali e internazionali della musica da camera e non solo Vadim Repin, fuoriclasse del violino, i pianisti Gianclusa Cascioli e Paul Lewis, il Quartetto Hagen, leader nel mondo tra i quartetti d'archi, e lo spettacolare Vision string quartet. (ANSA).