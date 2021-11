Tumori: da Nova Coop la spesa di Natale fa bene alla ricerca

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - 'Fare bene la spesa per fare del bene'. Questo lo spirito della campagna 'Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro', l'iniziativa che per il terzo anno Nova Coop mette in campo per raccogliere fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus.

Dal primo al 31 dicembre, nei 65 negozi della rete vendita di Nova Coop e online, l'1% del valore di vendita di ogni prodotto alimentare a marchio Coop sarà devoluto all'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro - Irccs di Candiolo per l'acquisto di strumentazione per l'analisi genetica di ogni singola cellula neoplastica per creare terapie farmacologiche personalizzate.

Nella prima edizione l'iniziativa solidale aveva permesso di raccogliere e donare 110 mila euro e 120 mila lo scorso anno.

L'obiettivo è superare queste cifre con la campagna di quest'anno, che ha come focus il tumore al polmone, patologia per la quale nel 2020, in Italia, sono state stimate circa 41.000 nuove diagnosi.

L'accordo tra Nova Coop e la Fondazione non si limita alle raccolte fondi, ma prevede una collaborazione più ampia per promuovere attività di informazione, prevenzione e crescita culturale. (ANSA).