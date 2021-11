Violenza donne, ad Asti la 13a casa regionale antiviolenza

(ANSA) - ASTI, 24 NOV - E' stata presentata oggi ad Asti la 13esima 'casa segreta' regionale per aiutare le donne vittime di violenza. Posizionata anche una nuova panchina rossa all'esterno del Centro Antiviolenza 'L'orecchio di Venere', sede della Croce Rossa. L'iniziativa è del Centro Antiviolenza astigiano. Nella casa segreta potranno essere ospitate 4 donne che abbiano accettato 'la messa in protezione'.

"La casa è in un contesto urbano - spiega Elisa Chechile, responsabile del Centro Orecchio di Venere - la donna può andare a lavorare o i bambini a scuola. Protezione non vuol dire reclusione. Le donne possono stare tre mesi, ma vanno valutate le situazioni e i diversi progetti. Con l'attivazione della rete antiviolenza si procede a un inserimento lavorativo. La donna vittima di violenza deve capire che ce la può fare". (ANSA).