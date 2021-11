Sport e disabilità, a Torino un open day di ParaTaekwondo

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Una giornata dedicata allo sport paralimpico, con la possibilità di provare una disciplina tra le più popolari al mondo: il Taekwondo. L'associazione Taekwondo Annozero Torino, affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), col patrocinio del Cip Piemonte, promuove un open day.

L'appuntamento per le persone con ogni tipo di disabilità - motoria, cognitiva o sensoriale - per avere il primo approccio con questa disciplina è domenica 28 novembre a Torino, dalle 15 alle 18, presso il Centro Sportivo Ruffini di via San Paolo 160.

Durante il pomeriggio sarà illustrata la disciplina del taekwondo a livello paralimpico, grazie anche a filmati, e testimonianze di atleti paralimpici e autorità della Federazione Italiana Taekwondo. In seguito, chi vorrà potrà fare una prova pratica con i Maestri presenti. Previsti anche gli interventi online di Angelo Cito, Presidente Fita, e di Antonino Bossolo, unico atleta italiano che ha gareggiato a Tokyo. Tra gli ospiti anche Elisabetta Mijno, medaglia d'argento a Tokyo 2020 nella gara a squadre miste di Tiro con l'arco paralimpico. (ANSA).