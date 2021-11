Ceccarelli non vede l'ora, ripartenza sci segnale importante

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "La stagione è alle porte e ,finalmente, dopo i lockdown e gli stop della scorsa stagione la montagna può riaprire. Per noi questo è un segnale importante".

A poche settimana dall'apertura degli impianti sciistici, Daniela Ceccarelli non vede l'ora di cominciare. "L'anno scorso, con le scuole di sci chiude - spiega -molti ragazzi che volevano andare sulla neve non sapevano come fare". E' in questo contesto che la campionessa olimpica ha deciso di ampliare l'offerta della Golden Team Academy con una proposta "più soft", rivolta all'ambito amatoriale.

Presentato questa sera al Motor Village Bistrot di Torino, presenti anche i giovani atleti promesse dello sci Lara Colturi, Leonardo Clivio, Martina Banchi e Emanuele Paisio, il progetto prevede 185 ore di sci sulle nevi di Sansicario con un percorso didattico di allenamenti ed esercizi per ragazzi dal 2006 al 2015. Gli interessati all'avviamento all'agonismo, al momento, sono 60, mentre prosegue la formazione dei futuri campioni, con quattro giovani della Academy che gravitano già in squadre federali e venti titoli italiani. "Quando ho fondato questa Academy, nel 2012, siamo partiti dalla passione e competenza nello sci, ma abbiamo poi cercato partner forti che ci potessero sostenere" spiega Ceccarelli, che cita la collaborazione con lo Ski College di Bardonecchia e i rapporti con le academy statunitensi e cinesi "dove andavamo periodicamente per allenamenti, prima della pandemia". (ANSA).