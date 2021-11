Amichevole Juventus, Kean e Kaio Jorge protagonisti

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - È finito 11-0 per la Juventus il test alla Continassa contro La Pianese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Scatenati gli attaccanti Kean e Kaio Jorge, autori rispettivamente di quattro e tre gol. Di Zuelli (doppietta), Arthur e Compagnon le altre reti della sfida.

Approfittando della sosta per le Nazionali, la squadra di Massimiliano Allegri avrà ora due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio allo Juventus Training Center. (ANSA).