Scuola: congresso Cisl, dopo 12 anni lascia Teresa Olivieri

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Con il congresso della Cisl Scuola Torino-Canavese, si apre domani, 9 novembre, la lunga stagione congressuale della Cisl, rinviata di quasi un anno a causa del Covid. Dopo 12 anni al vertice della federazione provinciale, Teresa Olivieri, lascia l'incarico per scadenza di mandati. Il suo successore sarà eletto nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre dal nuovo consiglio generale votato dal Congresso. Lo slogan scelto dalla Cisl Scuola, che celebra il suo terzo congresso territoriale nei giorni 9 e 10 novembre, all'Arsenale della Pace, a Torino, è 'Disegnare oggi la scuola di domani'.

Oltre ai vertici nazionali e regionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, Ivana Barbacci e Maria Grazia Penna, intervengono, tra gli altri, il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco, l'assessore comunale al Lavoro e alla Formazione Professionale, Giovanna Pentenero, la dirigente del Miur Ambito V - Torino, Tecla Riverso, il professor dell'Università di Torino - Settore Scientifico Disciplinare, Roberto Trinchero e lo psicologo ed esperto in dinamiche relazionali, Cristian Pagliariccio. Nel pomeriggio di martedì 9 novembre, alle 17, verrà illustrata la ricerca #Piùfortiinsieme, mentre nella mattinata del 10 novembre sarà presentato il romanzo di Cristina Frascà "La Supplente".

"Lascio in buone mani la guida della Cisl Scuola di Torino-Canavese con la consapevolezza che l'attuale gruppo dirigente della federazione, affiatato e coeso, grazie alle sue straordinarie competenze tecniche e politiche, saprà proseguire il prezioso lavoro svolto in questi meravigliosi anni" commenta Olivieri. (ANSA).