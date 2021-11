Basket: Intesa rinnova playground Torino, coi loghi dell'NBA

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Il campo da basket in Piazza d'Armi, all'interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, si veste di nuovi colori con la 'firma' di Gruppo Intesa Sanpaolo.

Al taglio del nastro erano presenti Carlotta Salerno, assessora della Città di Torino con deleghe a Istruzione, Politiche giovanili, Periferie e progetti di rigenerazione urbana, Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo e Nick Cowell, NBA EME Director, Global Partnerships.

Il playground è stato completamente rinnovato con i colori di Intesa Sanpaolo, arancione e verde, e i loghi delle 30 franchigie dell'NBA che quest'anno festeggia i 75 anni di attività.

"Ringrazio Intesa Sanpaolo per questa giornata di festa organizzata nel segno del basket, sport amatissimo nella nostra città, e per la cura riservata a questo bellissimo playground, luogo di gioco e socializzazione per tanti ragazzi - ha detto Carlotta Salerno - Avvicinare i giovani allo sport, creando e mettendo a loro disposizione spazi attrezzati dove praticarlo, è senza dubbio un impegno prioritario nelle politiche giovanili dell'Amministrazione comunale" Andrea Lecce ha fatto notare come, "grazie alla storica partnership con NBA, ci siamo potuti avvalere della loro competenza per allestire un campo che coniuga estetica e prestazioni tecniche. La collaborazione con la Città di Torino ha fatto sì che la comunità possa usufruire di uno spazio di coesione, che verrà curato, mantenuto nel tempo e vissuto come punto di ritrovo e di riferimento all'insegna dei valori sportivi". (ANSA).