No Green pass davanti Comune di Torino, va revocato subito

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Un tavolo e sei sedie vuote con su scritti i nomi dei rappresentati delle istituzioni, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Davanti a Palazzo di Città va in scena la protesta dei No Green Pass, che prende ispirazione da quella di alcuni giorni fa a Roma in piazza del Popolo di Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste.

Chiedono di incontrare Cirio e Lo Russo i manifestanti, un centinaio, tra cui alcuni dipendenti comunali e altri di Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, Avio, Pirelli e il sindacato SI Cobas. "Ci stanno negando la possibilità di andare a manifestare agli Atp Finals il nostro sostegno a Novak Djokovic (il campione di tennis considerato dai manifestanti un No Vax, ndr)", sostiene Marco Liccione portavoce della Variante Torinese.

"Questa iniziativa non è la prima e non sarà l'ultima - affermano i SI Cobas - sono troppi i lavoratori che sono stati sospesi e sospesa è stata la retribuzione. Una discriminazione contro tutta la classe lavoratrice. Il Comune di Torino deve dare delle risposte ai suoi dipendenti. Chiediamo la revoca del Green pass, tamponi gratuiti e le retribuzioni perse". (ANSA).