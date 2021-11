Green pass: Sant'Egidio a Novara, vicini a comunità ebraica

(ANSA) - NOVARA, 02 NOV - La comunità di Sant'Egidio è scesa in piazza, a Novara, in solidarietà con la comunità ebraica per il corteo dei No Green pass travestiti da deportati nei lager.

"Sono qui questa sera insieme a tutti voi per esprimere la nostra vicinanza alla comunità ebraica e affermare con fermezza il nostro rifiuto di ogni strumentalizzazione del dolore altrui per difendere interessi propri", afferma Daniela Sironi, responsabile novarese di Sant'Egidio.

Alla manifestazione è intervenuto anche il sindaco, Alessandro Canelli, insieme a rappresentanti di Cigl, Cisl e Uil, dell'Anpi e di molti cittadini comuni. Circa duecento i partecipanti. "Chi paragona l'obbligo vaccinale alla Shoah esprime un grande disprezzo per le vittime del vero Olocausto - aggiunge Sironi - Siamo qui per dire che non si può difendere un proprio legittimo diritto al dissenso umiliando chi non ha mai potuto nemmeno difendersi". (ANSA).