Comuni: 'sempre colpa nostra',sindaci biellese fanno sistema

(ANSA) - BIELLA, 31 OTT - Su invito di Piergiorgio Givonetti, sindaco di Zimone oltre 60 primi cittadini del Biellese si sono incontrati per condividere problemi e idee sull'amministrazione dei loro Comuni. Per l'occasione hanno indossato tutti una t-shirt, preparata ad hoc, con la scritta 'La culpa a l'e sempe dal sindac', in piemontese 'la colpa è sempre del sindaco'.

"Le magliette le abbiamo indossate per goliardia ma anche perché così abbiamo dimostrato di essere una squadra affiatata che lavora per il territorio - spiega il sindaco di Mongrando, Antonio Filoni, che ha fatto realizzare le t-shirt -. Durante l'incontro, al di la dei diversi colori politici, è emerso chiaro l'obiettivo comune: quello di mettere in condizione in Biellese di crescere e prosperare". (ANSA).