Autocarri militari storici al Centenario Autieri d'Italia

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Al raduno per il Centenario dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, dal 29 al 31 ottobre a Milano, saranno esposti anche sette 7 autocarri militari della 'Collezione Mezzi Storici Marazzato', considerata la più grande raccolta europea di camion d'epoca, con sede a Stroppiana, nel Vercellese.

L'evento è realizzato con il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e 'Automobile Club Milan'.

"Sono onorato di partecipare a una rassegna motoristica così carica di importante significato umano, culturale, storico e sociale insieme - sottolinea Carlo Marazzato, fondatore e presidente dell'Associazione Veicoli Storici 'Quattro Assi Più' - Un'opportunità per radunare alcuni fra gli esemplari più significativi in mio possesso che tanta parte hanno avuto nel passato del Paese. A cominciare dai mezzi indimenticabili della Prima Guerra Mondiale come il 'Fiat 18P' e il 'Fiat 18BL'. E, con loro, anche i successivi autocarri cosiddetti 'musoni' come i due esemplari di 'Lancia 3Ro', e il seguente 'Lancia 6Rom'.

Nel periodo di transizione fra le due guerre, - ricorda Carlo Marazzato - l'esercito nazionale aveva in dotazione anche il memorabile 'Spa 38'. Completano la carrellata anche l'OM CL52, con trazione 4x4 adibito al trasporto truppe". (ANSA).