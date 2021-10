Arte: 8 street artist reinterpretano Toh, omaggio al toret

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Otto street artist torinesi - Max Petrone, Alice Arduino, Gec Art, Rawtella, Arteria Palma, Nicolò Canova, Halo Halo e Jins - reinterpretano, in occasione di Contemporaryart Torino Piemonte, l'opera Toh dell'artista Nicola Russo, omaggio all'iconica fontana torèt.

Le otto opere, riunite nella mostra Hot Vol. 1, verranno esposte dal 2 (opening alle 18.30) al 16 novembre presso la galleria open air di Domus Lascaris, inaugurata dal Gruppo Building. Insieme alle opere ci sarà il Toh originale dell'artista, in esposizione nel tratto pedonale di Via Dellala fino al 30 novembre.

Le opere verranno battute all'asta all'interno degli spazi di Paratissima: una parte del ricavato (il 40%) verrà devoluta a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo. (ANSA).