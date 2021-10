Natale: il "presepe lucano" di Artese nel Duomo di Torino

(ANSA) - POTENZA, 25 OTT - Il "presepe lucano" allestito dall'artista Franco Artese sarà esposto nel Duomo di Torino dal giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre prossimo, alla festa della Presentazione di Gesù al Tempio, la "candelora", il 2 febbraio 2022. Lo ha reso noto il direttore dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata, Antonio Nicoletti.

Il presepe di Artese fu esposto per la prima volta ad Assisi, nel 2009; poi in piazza San Pietro, a Roma, nel 2012; al Quirinale, dal 12 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019; nella cattedrale di San Patrizio, a New York, nel 2015, e nella basilica di Santo Spirito, a Firenze, nel 2017.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha detto che "con la presenza del presepe lucano nel Duomo di Torino, dove è custodita la Sacra Sindone, la Basilicata offre il suo valore artistico e la sua autentica sapienza artigiana ai cittadini e ai turisti di una delle principali città metropolitane d'Italia". (ANSA).