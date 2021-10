Centro Studi Beppe Fenoglio celebra cent'anni scrittore

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Il primo marzo 2022 ricorrono i cento anni dalla nascita di Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano, traduttore e drammaturgo, punto di riferimento della letteratura italiana per il racconto della Resistenza e del mondo contadino delle Langhe. Nell'occasione, il Centro Studi Beppe Fenoglio organizza dal primo marzo 2022 'Beppe Fenoglio 22': dodici mesi di appuntamenti di letteratura, teatro, musica, storia e arte nel nome della contemporaneità dello scrittore.

Oltre ad Alba e alle Langhe, saranno molti i luoghi in Italia e oltre confine chiamati ad interpretare 'il patrimonio intellettuale fenogliano'. Particolarmente coinvolti le scuole, le Università e le associazioni del territorio. Lasciandosi ispirare dal cadenzare della natura e delle stagioni come avviene nel mondo contadino narrato da Fenoglio, l'anno fenogliano sarà suddiviso in quattro capitoli. Apre il cartellone 'Primavera di Bellezza', il primo marzo ad Alba. In primavera la casa editrice Einaudi avvierà anche una serie di iniziative editoriali, tra cui il lancio di una uniform edition con prefazioni d'autore, che proseguirà per l'intero Centenario.

Tra gli altri appuntamenti, il 25 aprile, approfondimenti storici dedicati al Partigiano Johnny, il progetto 'Lassù, dove il cielo si attacca alle colline' per fruire, grazie ad una nuova applicazione, dei percorsi outdoor sulle tracce di Agostino, Milton, Johnny, Placido e altri protagonisti fenogliani. In estate anche il festival di musica e arte 'Over the Rainbow'. (ANSA).