Mondiali 2022: vincono Messico e Usa con Lozano e McKennie

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Con il 'napoletano' Hirving Lozano in campo per 71', il Messico ha battuto in trasferta - nello stadio stadio Cuscatlan di San Salvador - la Nazionale di El Salvador per 2-0, in una partita delle qualificazioni alla fase finale dei Mondiali 2022. La Nazionale centroamericana resta in vetta al proprio girone con 14 punti, a +3 sugli Stati Uniti. Il gol del vantaggio è arrivato al 30' grazie a Hector Moreno; il raddoppio è stato opera di Jimenez al 48' st su rigore. Due le espulsioni: Jacobo (El Salvador) e Araujo (Messico).

Gli Usa hanno mantenuto il passo del Messico, imponendosi sul Costarica 2-1 nel Lower.com Field di Columbus (Ohio). Lo juventino McKennie è rimasto in campo 90', il giocatore del Venezia, Gianluca Busio è entrato al 33' st. Il Costarica era passato in vantaggio con Fuller (1'), gli Usa hanno pareggiato con Dest (25') e vinto il match grazie alla rete di Moreira (21' st). (ANSA).