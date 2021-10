Barolo 'en primeur' all'asta pe finalità sociali

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Sul modello in voga in Francia già da tempo, ma con una finalità sociale, nelle Langhe nasce l'asta benefica di un rinomato vino non ancora in commercio, segnatamente il Barolo della vendemmia 2020. Saranno messe in vendita 'en primeur' 15 barriques del celebre rosso piemontese: base d'asta 30 mila euro per ogni lotto, da ciascuno dei quali saranno ottenute 300 bottiglie, pronte nel gennaio 2024.

L'obiettivo degli organizzatori - la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione CRC Donare e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - è di raccogliere 1 milione di euro, da destinare a progetti di utilità sociale nel settori della ricerca, del dell'inclusione sociale, dell'arte e della cultura.

L'asta benefica si terrà il 30 ottobre, da Grinzane Cavour (Cuneo) in videocollegamento con New York. Un lotto sarà battuto il 14 novembre nel corso dell'Asta mondiale del Tartufo bianco d'Alba, che avrà il suo quartier generale sempre nel Castello di Grinzane Cavour. Attorno al maniero c'è la Vigna Gustava, circa 4 ettari, acquistati due anni fa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, luogo di formazione degli studenti della Scuola Enologica di Alba: dai suoi filari sono state raccolte le uve nebbiolo destinate all'asta 'Barolo en primeur'.

Nell'iniziativa, illustrata oggi a Grinzane Cavour. saranno coinvolti l''enologo scienziato' Donato Lanati ed Antonio Galloni, critico enologico di fama mondiale e ceo di Vinous. "La vendita en primeur è un tassello che mancava al Barolo, fondamentale per una sua ulteriore valorizzazione in campo internazionale - ha sottolineato Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela, che conta 550 soci - ma quest'asta ha anche un grande significato sul piano morale: contribuire alla realizzazione di progetti nel campo sociale. Ci auguriamo che diventi un appuntamento fisso e che nelle prossime edizioni altri produttori vogliano portare il loro Barolo". (ANSA).