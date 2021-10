Salone Libro Off, 300 appuntamenti in tutto il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Con il Salone Off: la cultura esce dal Lingotto e arriva in tutta Torino e in Piemonte. Sono più di 300 gli appuntamenti, tra incontri con autori, reading, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli teatrali, mostre, dibattiti, workshop in oltre 100 location, dalle biblioteche ai circoli, dalle strade alle case di quartiere, passando per carceri, musei e teatri, fino a giovedì 21 ottobre.

Tra le novità di questa edizione: il progetto di lettura Il Ballatoio - storie a domicilio che vuole riportare la letteratura negli spazi del vissuto quotidiano e raccontare i libri come occasione di scambio e aggregazione tra condòmini.

Dopo lunghi mesi di racconti dietro gli schermi, anche il Salone Off contribuisce a riportare spettacoli e reading sul palco. Per la prima volta dal vivo, verrà messo in scena L'Appello - racconto teatrale tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro D'Avenia. Lo spettacolo diretto da Gabriele Vacis e con la scenofonia di Roberto Tarasco porterà 12 attori sul palco del Teatro Colosseo: giovani studenti di teatro interpretano Elena, Cesare/Ruggine, Achille, Stella, Oscar, Caterina, Ettore, Elisa, Mattia e Aurora. D'Avenia partecipa dando voce alla figura del professore e alla sua idea di scuola. L'Appello - in scena venerdì 15 ottobre alle 17 e alle 21 - è una produzione Mondadori Libri in collaborazione con Mismaonda srl. Per informazioni e prevendite: www.teatrocolosseo.it.

Dal teatro alla musica, Sacramento - performance di IOSONOUNCANE - si farà attendere fino alle prime luci dell'alba.

Lo spettacolo - previsto il 17 ottobre alle 5.17 al Cinema Massimo - prende forma grazie a due momenti vissuti dal cantautore: una breve residenza artistica romana presso lo spazio teatrale Carrozzerie N.O.T. con l'obiettivo di comporre alcuni passaggi musicali per il film Gli ultimi giorni dell'umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo e l'uscita nell'estate 2021 del suo album IRA - presentato con Bruno Germano e Amedeo Perri. Una colonna sonora dal vivo e il film muto di Gagliardo genereranno Sacramento, una performance in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. Per informazioni e prevendite: www.museocinema.it. (ANSA).