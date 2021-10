Natale: dopo stop 2020, rinasce mercatino S.Maria Maggiore

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Dopo un anno di pausa imposta dalla pandemia Covid, Santa Maria Maggiore, borgo del Vco premiato con la bandiera arancione del Touring, ripropone quest'anno, dal 6 all'8 dicembre, i Mercatini di Natale La decisione è stata ufficializzata "dopo un'attenta valutazione e la messa a punto di un piano di sicurezza, frutto di un confronto con le autorità competenti, Comune e Pro Loco del capoluogo della Val Vigezzo". La rassegna presenterà eccellenze dell'artigianato: presepi e casette in pietra e legno, ceramiche, manufatti in vetro soffiato, decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. Nelel vie del borgo anche gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche. Il percorso di visita sarà ancora più ampio e sicuro, sia per gli espositori sia per il pubblico. Nella serata di domenica 5 dicembre, "Aspettando il Mercatino di Natale", un appuntamento speciale con animazioni, spettacoli dal vivo e musica per festeggiare l'inizio dei mercatini, anche grazie all'accensione del grande albero di Natale. Porte aperte nel borgo nei musei, tra cui i celebri Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore. Per raggiungere la Valle Vigezzo in occasione dell'evento è possibile fruire delle corse su prenotazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno (Svizzera) (ANSA).