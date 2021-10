Paralimpiadi: Colombari dedica oro Tokyo a ospedale Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 11 OTT - "Per me è stato naturale dedicare la vittoria di Tokyo all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: se sono arrivato all'oro olimpico è stato anche grazie all'equipe medica di questo ospedale che mi ha soccorso e curato dopo un grave incidente in moto nel 2008". E' la speciale dedica di Diego Colombari, 39 anni, medaglia d'oro nell'handbike a squadre alle ultime Paralimpiadi.

L'atleta oggi ha incontrato i vertici dell'ospedale di Cuneo a cui aveva subito dedicato la vittoria a Tokyo con i compagni Paolo Cecchetto e Luca Mazzone. Era presente anche una rappresentanza dei dipendenti. Poi c'è stato uno scambio di magliette con la direttrice generale dell'azienda sanitaria Elide Azzan: Colombari ha donato la maglia della squadra vincitrice a Tokyo e Azzan quella realizzata per i 700 anni dalla nascita del Santa Croce.