Maltempo: assessore Alessandria a Regione, ora più risorse

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 OTT - Maggiore attenzione, e più risorse, alla Protezione civile. E' quanto chiede Davide Buzzi Langhi, assessore con delega specifica del Comune di Alessandria, che oggi ha incontrato il collega regionale Marco Gabusi. "L'ho invitato nella sede del Centro operativo comunale di via Casalcermelli, per fargli conoscere i 53 volontari. Gli stessi che nell'ultima ondata di maltempo non si sono risparmiati, rendendo così più sicura Alessandria".

La struttura, quella al quartiere Cristo, cui Buzzi Langhi è particolarmente affezionato: a volerla dopo l'alluvione del 1994 era stata sua madre, l'allora sindaca Francesca Calvo. "Servono investimenti mirati da parte dei diversi livelli istituzionali - è la richiesta dell'assessore alessandrino - perché un Gruppo come il nostro, con cui ho condiviso, fianco a fianco, giorni e notti della recente emergenza, lo merita, affinché l'azione messa in campo possa e debba essere sempre più organizzata, efficiente ed efficace con mezzi moderni e adeguati". (ANSA).