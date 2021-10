'RinascItalia', 9.000 km sulle coste per ripartenza fiorita

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Un viaggio lungo i 9.000 chilometri delle coste italiane, per un'Italia più bella, anche grazie ai fiori e alla qualità della vita, nella ripartenza dopo i mesi più duri della pandemia. E' l'iniziativa 'RinascItalia', ideata dall'associazione Asproflor che rappresenta florovivaisti, paesaggisti e architetti del verde. Un camper dell'associazione, con un contributo di sponsor, tutti italiani, partirà da Muggia (Trieste), nel gennaio 2022, per la prima parte del tour, lungo l'Adriatico. Il viaggio proseguirà sulle coste della Sicilia per riprendere lungo il Tirreno e concludersi, a fine 2022, in Sardegna dopo avere fatto l'ultima tappa peninsulare a Ventimiglia (Imperia). Il tour toccherà 645 comuni italiani per "motivare le amministrazioni comunali ad aderire alla filosofia della certificazione di Comune Fiorito". Alla conclusione del viaggio, Asproflor pianterà alberi in Sardegna, Sicilia e Calabria, nelle zone più colpite dagli incendi boschivi dell'ultima estate, "anche per compensare le emissioni di C02 prodotte" nei 9.000 chilometri del viaggio.

Dal 2019, dopo avere organizzato concorsi per i migliori Comuni Fioriti, Asproflor assegna il marchio di qualità 'Comune Fiorito" concesso dopo la valutazione di 146 parametri legati all'ambiente e alla qualità della vita. Attualmente sono una sessantina i comuni italiani riconosciuti da Asproflor, ogni tre anni la verifica dei requisiti.

'RinascItalia' "è un invito affinché il nostro Paese possa rinascere dopo il lungo lockdown, un abbraccio simbolico per ripartire e ritrovare l'armonia sul piano economico e sociale", hanno spiegato Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor e Salvatore Domolo, ideatore del progetto, presentando l'iniziativa oggi a Stupinigi (Torino) in occasione della rassegna florovivaistica FLOReal. (ANSA).