Esercito: a Torino 99 laureati in Scienze Strategiche

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Hanno conseguito la Laurea Triennale interdipartimentale in Scienze Strategiche e della Sicurezza 99 Ufficiali frequentatori del 200/o corso 'Dovere' e di Laurea Triennale insieme a 4 studenti civili. La cerimonia di consegna delle pergamene si è svolta nell'Aula Magna di Palazzo Arsenale, sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito.

Si tratta di Sottotenenti neo-laureati che, dopo il biennio frequentato presso l'Accademia Militare di Modena e l'Anno Accademico presso la Scuola di Applicazione dell'Esercito, hanno completato il primo traguardo universitario presso l'Istituto di Formazione militare.

La Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino, dove ogni anno si formano oltre 1.000 studenti militari e civili, italiani e stranieri, rappresenta un polo culturale unico nel suo genere, mirato a coniugare aspetti quali rispetto per le tradizioni, innovazione, didattica ed internazionalizzazione degli studi.

(ANSA).