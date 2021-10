Al grattacielo Intesa Sanpaolo Rumiz con 'Canto per Europa'

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - In principio c'era un mito che narrava del rapimento di una giovane principessa fenicia per mano di Giove trasformato in toro, che se la porta in groppa solcando il Mediterraneo. Il nome della fanciulla è Europa e il mito, ripreso in un'infinità di racconti e opere d'arte nel secoli, ha plasmato la civiltà occidentale arrivando fino a noi.

Paolo Rumiz, scrittore e viaggiatore triestino, lo ha fatto rivivere in un libro che in uscita per Feltrinelli Editore e in una reading teatrale coprodotta da The Italian Literary Agency e Intesa Sanpaolo andata in scena ieri al grattacielo della banca a Torino. "Canto per Europa" è stato anche il primo evento all'interno del palinsesto culturale del grattacielo che ha riportato il pubblico in presenza all'auditorium di corso Inghilterra dopo i lunghi mesi di lockdown, quando Intesa Sanpaolo ha mantenuto accesa la scintilla della cultura proponendo una serie di eventi in streaming.

La formula di ieri era mista, con il pubblico prenotato online che ha potuto assistere gratuitamente allo spettacolo in anteprima nazionale in sala e migliaia di persone collegate da casa. Rumiz era affiancato dagli attori Lara Komar e Giorgio Monte e dai musicisti Aleksandar Sasha Karlic (oud, chitarra, def, duduk, voce) e Vangelis Merkouris (oud, bouzouki, voce).

Con la regia di Franco Però, gli interpreti hanno creato un affresco di lingue e culture diverse, ricco di riferimenti all'attualità e a un'Europa che non gode proprio di ottima salute. (ANSA).