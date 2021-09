Gambizzò rivale ad Asti, carabinieri arrestano ventenne

(ANSA) - ASTI, 30 SET - Un ventenne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per l'agguato a colpi di pistola in cui, la notte dello scorso 25 luglio ad Asti, un 35enne venne ferito alle gambe. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno identificato il giovane grazie alle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze, all'origine della sparatoria c'erano alcuni rancori personali con il ferito.

La sparatoria in via Maggiora, all'angolo con corso Alessandria. Tre i colpi esplosi all'indirizzo del 35enne, costretto ad un lungo intervento chirurgico all'ospedale Cardial Massaia.

"Nonostante un diffuso clima di omertà e reticenza che ha reso più complesso lo svolgimento delle indagini - spiega il comandante provinciale dell'Arma, Pierantonio Breda - siamo arrivati a identificare il ventenne astigiano, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti".

L'autore dell'agguato si trova ora nel carcere di Alessandria. (ANSA).