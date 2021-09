Dental School Unito apre centro ricerca hi-tech,7 laboratori

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Taglio del nastro oggi a Torino per un centro di ricerca nei rinnovati spazi della Dental School Lingotto dell'Università di Torino. Con una superficie di circa 3000 metri quadrati complessivi, è stato realizzato grazie ai finanziamenti ottenuti dai progetti vincenti del bando 'Dipartimenti di Eccellenza 2018-22' del Miur, dal bando Infra-P della Regione Piemonte, e dal contributo di Università, Fondazione Compagnia di San Paolo e Aou 'Città della Salute e della Scienza' di Torino. Presenti fra gli altri il rettore Stefano Geuna e il direttore generale Città della Salute e della Scienza, Giovanni La Valle.

Il nuovo centro, che si articola in 7 laboratori e sale di simulazione virtuale, è tra i più innovativi in Europa e unico in Italia, coinvolgendo non solo l'odontostomatologia, ma anche tutte le altre discipline chirurgiche specialistiche. Fra i laboratori, uno audiologico, foniatrico e per la valutazione delle problematiche della deglutizione, e uno per il trattamento di pazienti particolarmente fragili, come quelli con deficit oro-facciali conseguenti a demolizioni chirurgiche per patologie oncologiche o post-traumatiche, dove si fa la riabilitazione dei disabili con deficit fisici, neuromotori o psichici.

'Orofacial Research & Surgical Training Center', questo il nome del centro, è stato progettato per lo sviluppo di nuove tecniche di rigenerazione dei tessuti, per l'analisi delle caratteristiche di biomateriali innovativi, per l'applicabilità clinica di manufatti protesici confezionati con tecniche all'avanguardia con stampanti 3D, e per lo studio delle caratteristiche estetiche delle protesi odontoiatriche. Ma anche per nuove modalità didattiche che usano simulatori virtuali di ultima generazione. (ANSA).