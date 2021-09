Bersaglieri: Mulè, disponibili collaborare a Raduno Cuneo

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha visitato la sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, la prima ad essere fondata in Italia nel lontano 1886. Accolto dal presidente della sezione, Massimo Chendi, Mulè ha sottolineato l'importanza delle associazioni d'Arma nel tramandare tradizioni e valori della nostra storia.

L'incontro è stata anche l'occasione per fare il punto sull'organizzazione del raduno nazionale, che si svolgerà l'anno prossimo a Cuneo, con il presidente regionale dell'Associazione e del comitato organizzatore, Guido Galavotti, e con il generale Antonio Pennino, membro del comitato organizzatore.

Nel ricordare l'importanza delle adunate, Mulè si è detto disponibile a collaborare per la sua buona uscita. Inizialmente in programma nel maggio di quest'anno, la manifestazione è stata rinviata di un anno a causa della pandemia e si svolgerà dal 16 al 22 maggio. (ANSA).