Lavazza, a Londra il primo flagship store fuori dall'Italia

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Lavazza diffonde Oltremanica la cultura del tradizionale espresso italiano. L'azienda leader mondiale nel caffè inaugura a Londra il suo primo flagship store fuori dall'Italia. Tre piani di un palazzo storico, di fronte all'iconico Liberty store di Great Marlborough Street, alla scoperta dell'autentico mondo del caffè. Un "investimento strategico in un mercato chiave come quello del Regno Unito", spiega Gloria Bagdadli, Global Retailing Director del Gruppo torinese.

I 500 metri quadrati del flagship store britannico celebrano il chicco di caffè a 360 gradi. Dal pregiato Espresso 1895 alle ricette regionali italiane, fino alle creazioni uniche di coffee design e molto altro ancora, in un luogo dove è possibile apprezzare "il caffè in tutte le sue forme". Un viaggio alla scoperta dello straordinario mondo dell'autentico caffè, che ha come protagonista il concetto chiave dello store, il "Coffee Design".

"Come parte del processo di internazionalizzazione di Lavazza, il Regno Unito è uno dei mercati chiave del nostro business. Il flagship store di Londra rappresenta uindi un investimento strategico per noi come marchio globale e rafforza il nostro commitment verso il mercato locale - sottolinea Gloria Bagdali -. Siamo orgogliosi di poter finalmente aprire le porte di uno store che ci permetterà di relazionarci con i nostri consumatori britannici e internazionali su un nuovo livello, con brand experience tangibili del marchio Lavazza".

In occasione del lancio ufficiale, Lavazza ha inoltre sviluppato un gioco interattivo di realtà aumentata con 'Lavazza PickmeUp London': a partire dal 23 settembre, per tre settimane, i clienti potranno collezionare tazze virtuali e vincere una serie di premi. (ANSA).