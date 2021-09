Museo Cinema, Borgonzoni in visita alla Mole Antonelliana

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La sottosegretaria di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni, ha visitato oggi il Museo Nazionale del Cinema. Accompagnata dall'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, e da presidente e direttore del Museo, Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, è stata prima nella sede dei festival del museo, dimostrato interesse e partecipazione verso il loro ruolo, per poi intrattenersi alla Mole Antonelliana, dove in questo momento è allestita la mostra 'Photocall. Attrici e attori del cinema italiano'. Con il presidente e il direttore, il sottosegretario Borgonzoni - che ha sottolineato il ruolo educational del museo abbinato alle tecnologie - "ha parlato di progetti futuri". (ANSA).