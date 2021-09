Lavoro: corso Agenform per tecnici turismo alpino

(ANSA) - TORINO, 16 SET - ForMeMò, acronimo di Formazione sui Mestieri di Montagna, è il titolo di un progetto, realizzato nell'ambito del programma Interreg Alcotra, che sarà presentato durante la manifestazione Cheese 2021, a Bra (Cuneo), lunedì 20 settembre, alle 11, presso l'area della Regione Piemonte in piazza Spreitenbach.

Capofila di ForMeMò è Agenform, agenzia di servizi formativi di Cuneo, che ha il suo fiore all'occhiello nell'Istituto caseario di Moretta e nella sede cuneese per la formazione per le aree montane, con gli enti partner IAR di Aosta, strategico istituto per la formazione agricola nella Valle, e Enilv La Roche sur Foron, eccellenza francese nella formazione casearia.

"ForMeMò - spiega il direttore di Agenform Giancarlo Arneodo - intende lavorare sui mestieri e sulla cultura di montagna per valorizzare il patrimonio professionale dei territori alpini della Regione Piemonte, della Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia.

Da parte nostra opereremo soprattutto per la formazione specifica del tecnico specializzato in ospitalità turistica, mentre gli amici francesi dell'Enilv e valdostani dello Iar lavoreranno su attività collegate all'alpeggio, al bilinguismo e alla valorizzazione dei prodotti".

"È evidente l'aumento di interesse e richieste riguardanti il turismo locale e montano, in tutti i suoi aspetti, naturalistici, gastronomici, etnici e culturali. Un processo che il Covid ha ulteriormente accentuato. Vogliamo rispondere a queste esigenze, creando professionalità competenti e qualificate, attente a tutti i valori e alle opportunità che l'area alpina italo francese è in grado di esprimere" afferma il presidente di Agenform Tommaso Mario Abrate.

Il corso, totalmente gratuito per i partecipanti, è rivolto alle persone disoccupate, o che intendono riqualificarsi, e al personale già attivo nelle professioni del turismo alpino o nell'industria alimentare locale, quali produttori, trasformatori, commercianti. Le preiscrizioni si potranno effettuare sul portale www.agenform.it dal primo ottobre.

