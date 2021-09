Esercito: gen.Piasente prende il comando della Taurinense

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Avvicendamento al comando della Brigata Alpina Taurinense. Il generale di brigata Davide Scalabrin ha ceduto il comando al parigrado Nicola Piasente, che torna alla Taurinense dove ha servito, fino al 2018, come Comandante del 3/o Reggimento Alpini. Nel corso della cerimonia, oggi presso la caserma Monte Grappa la cerimonia, è stato celebrato il rientro degli uomini e delle donne della Grande Unità dell'Esercito Italiano dalla missione in Libano, conclusa lo scorso 4 agosto.

"Avete operato senza risparmio, con disponibilità, generosità e professionalità, in contesti difficili e delicati sia all'Estero sia in Patria, supportando la collettività ogni qualvolta è stato necessario e dando prova di essere una forza efficace su cui fare pieno e sicuro affidamento; dimostrando, in sintesi, in silenzio e con orgoglio di essere Alpini!", ha detto il generale Scalabrin salutando gli uomini e le donne della Taurinense.

Alla cerimonia erano presenti il Comandante delle Truppe Alpine, generale di corpo d'armata Claudio Berto, autorità civili e militari di Torino e il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini. (ANSA).