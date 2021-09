Vaccini: Piemonte, 18.248 sanitari non vaccinati su 179.015

(ANSA) - TORINO, 02 SET - In Piemonte non ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid il 10% circa del personale sanitario complessivo (che include anche tutti i soggetti tenuti all'obbligo che non sono dipendenti della Regione, ndr). Il dato è stato diffuso dalla Regione oggi. Occasione, l'incontro fra l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, e i sindacati del settore per fare il punto sulle sospensioni. Il tutto in vista delle linee guida che saranno presto date alle Aziende sanitarie regionali per uniformare le modalità della sospensione.

I sanitari che in Piemonte non intendono vaccinarsi sono 18.248 sui 179.015 totali, mentre 58 hanno aderito alla campagna vaccinale e sono in attesa della somministrazione. Al momento i vaccinati con almeno una dose sono il 90% del totale, che sale al 92% se si escludono i sanitari operanti in Piemonte ma provenienti da altre Regioni, che sono 11.309, di cui solo 6.805 vaccinati e tre in attesa di vaccinazione. In questo gruppo, i vaccinati almeno con una dose raggiungono appena il 60%.

Restringendo il campo ai dipendenti della Regione Piemonte, hanno completato il ciclo vaccinale 8.767 medici su 9.163, I biologi sono 228 su 240, i farmacisti 242 su 256. La performance migliore la danno i fisici con 61 su 62, e l'ultimo è in attesa del richiamo. Mancano invece all'appello ben 2.074 infermieri: hanno infatti completato il ciclo 21.589 soggetti su 23.663.

Complessivamente, sui 48.268 dipendenti della sanità regionale piemontese ne sono stati vaccinati 44.365, considerando sia il personale sanitario in senso stretto, sia chi ricopre ruoli tecnici. (ANSA).