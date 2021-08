Torna Fiera del Peperone, green pass nelle aree delimitate

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Verrà inaugurata domani la 72/a edizione della Fiera del Peperone di Carmagnola (Torino) aperta al pubblico fino al 5 settembre.

L'area espositiva è di oltre 10.000 metri quadri con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti a sedere e oltre 200 espositori. Il cartellone è variegato con tante proposte tra gusto, cultura e attualità, Tra gli ospiti della rassegna l'artista Arturo Brachetti e Tino Sorbillo, una delle 'firme' della pizza.

Per il terzo anno consecutivo inoltre, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus è charity partner, con iniziative dedicate a promuovere e sostenere le sue attività.

Torna anche 'Il Foro Festival" con i concerti a pagamento di Giusy Ferreri il 28 agosto, di Sagi Rei il 29 agosto e di Noemi il 30 agosto, oltre al Belle Époque Show del 27 agosto.

Gli orari sono dalle 18 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 24 il sabato e domenica. Per quanto riguarda l'accesso - precisano gli organizzatori della Fiera di Carmagnola -"nelle piazze enogastronomiche e nelle aree spettacolo allestite in spazi delimitati gli ingressi saranno contingentati attraverso varchi di ingresso nei quali verrà richiesto il Green Pass.

Non verrà richiesto il Green Pass nelle aree non delimitate e senza varchi d'ingresso ma l'organizzazione del Comune di Carmagnola informerà i visitatori, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde" e ricorda che, "come da disposizioni governative, in caso di controlli a campione da parte delle forze dell'Ordine", chi verrà trovato "privo di certificazione sarà sanzionabile".

Nelle situazioni con grande affluenza di pubblico e visitatori l'organizzazione richiederà anche l'uso della mascherina (ANSA).