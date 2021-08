Turismo: spot promozionale e bonus per Acqui Terme

(ANSA) - ACQUI TERME, 16 AGO - E' stato lanciato sui principali social network lo spot promozionale 'Acqui Terme, uno spettacolo da vivere' (https://www.youtube.com/watch?v=iTEcYVXNAwE&feature=youtu.be), firmato dal regista Valerio Marcozzi e realizzato dal Comune. Si apre con una visione aerea della città, in un susseguirsi di immagini che si concludono agli Archi Romani con una giovane coppia che beve un calice di Brachetto D'Acqui Docg. Il video sarà utilizzato per campagne mirate, attraverso diversi media, rivolte al mercato delle agenzie turistiche e tour operator.

Come spiegato da Lorenza Oselin, assessore al Turismo, l'iniziativa si inserisce in un progetto di rilancio, che vede la realizzazione del Bonus Destinazione Acqui rivolto ai turisti. (ANSA).