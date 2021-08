Incendio in un maneggio nell'Alessandrino, morti 3 cavalli

(ANSA) - MOLARE (ALESSANDRIA), 16 AGO - Tre cavalli sono morti nell'incendio scoppiato ieri sera all'interno di un maneggio di Molare (Alessandria). L'intervento dei vigili del fuoco, insieme alla Protezione Civile, si è concluso nella notte. Distrutte la stalla e altre strutture, una persona risulta ferita, in modo non grave.

Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco, che stanno cercando di chiarire le cause del rogo. Dai primi accertamenti sembra che ci sia stato un cortocircuito.

Giornata di incendi ieri in provincia di Alessandria: nella giornata di Ferragosto interventi anche in un bosco a Volpedo e poi a Torre Garofoli, dove hanno preso fuoco delle sterpaglie intorno alle abitazioni. (ANSA).