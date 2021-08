Novara: Borbone si ritira, in corsa solo Ferranti

(ANSA) - NOVARA, 14 AGO - Si ritira la cordata guidata da Daniele Borbone da tempo al lavoro per far ripartire il Novara Calcio dalla serie D. Lunedì scade il termine per presentare in Comune una manifestazione di interesse e, al momento, in corsa resta soltanto il gruppo guidato dall'imprenditore milanese Massimo Ferranti.

''Da un mese con molti amici imprenditori e professionisti del settore sportivo, stiamo lavorando a una soluzione che vada nella direzione della sostenibilità e serietà per rappresentare Novara nel mondo del calcio che conta - afferma Barbone -. Ma non è tempo di divisioni: ci rendiamo conto che una sintesi tra i due gruppi non è possibile e che non ci sono le condizioni per procedere in parallelo con due proposte contemporaneamente.

Quindi facciamo un passo indietro e lasciamo procedere altri, liberando il campo da possibili divisioni e tensioni''. (ANSA).