Escape Room per le strade della Torino magica

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - E' disponibile anche ai turisti ancora privi di Green pass, in quanto tutta all'aperto, l'ultima avventura 'Il lato oscuro', promossa a Torino da Wesen srl e dedicata agli amanti delle Escape Room, per lo più giovani, ma non solo. Le altre Escape Room a Torino sono infatti al chiuso.

Il gioco consente di scoprire la città e la sua natura 'magica' giocando: in tutto 90 minuti alla ricerca di dettagli architettonici e storici straordinari, sui quali cittadini e turisti difficilmente posano lo sguardo, su un percorso di 1,5 km. "Passeggiando per la città - spiegano gli organizzatori - i partecipanti vengono calati in una storia fatta di leggenda e realtà che parte da Piazza Carlo Emanuele II, più nota come Carlina, nomignolo che, si dice, nel XVII secolo fu dato al duca di Savoia, per i suoi modi affettati. Qui, durante l'occupazione francese, veniva posta la ghigliottina e si narra che vi aleggi ancora lo spirito della "bela Caplera", prima vittima della storica lama, adultera e assassina del marito. È lei la protagonista del gioco: una catena di enigmi da risolvere attraverso intuito, attitudine all'osservazione e capacità di fare squadra". (ANSA).