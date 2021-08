Green pass in mensa, 2 ore di sciopero in azienda torinese

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Due ore di sciopero venerdì 13, con uscita anticipata su tutti i turni, alla Hanon System di Campiglione Fenile. Lo ha proclamato oggi la Rsu Fim-Cisl per protestare contro l'annuncio dell'azienda, specializzata in componenti elettronici, di consentire l'accesso alla mensa solo ai dipendenti in possesso di Green pass. "Si discriminano i lavoratori e si viola la loro Privacy mettendoli alla gogna davanti ai colleghi senza considerare i motivi per cui qualcuno non ha ancora fatto il vaccino", spiega Davide Provenzano, leader della Fim cisl Torino, che chiede all'azienda "di aspettare chiarimenti dal governo prima di procedere".

"Siamo favorevoli al vaccino - precisa Provenzano - ma se gli operai possono lavorare in linea senza Green pass, allora possono anche mangiare in mensa senza il certificato. E' un problema che va risolto a livello nazionale, servono linee guida chiare e non iniziative estemporanee".

Provenzano ricorda che la norma "parla di esercizi che somministrano cibi e bevande, non di mense aziendali che, peraltro, applicano già da tempo i protocolli Covid, che prevedono tra l'altro plexiglas e turni separati". (ANSA).